Ladri al ristorante, serratura forzata: rubato il fondo cassa con 300 euro

Perugia, 16 febbraio 2025 – La spiacevole sorpresa in tarda mattinata quando è andato ad aprire il locale: porta di servizio spalancata e serratura forzata. Succede al ristorante “Il Birraio“ nella centralissima e transitata Porta Sole, circondato dai palazzi e a due passi dalla Biblioteca Augusta. Hamid Shayeki, il titolare del locale, è disorientato. Più che la conta dei danni, lo preoccupa il fatto che in giro ci siano malintenzionati che ormai non hanno paura di niente e pur di racimolare qualche soldo non esitano a colpire anche in luoghi molto frequentati.

“Danni, per fortuna, nessuno. Solo la serratura da riparare. Il ladro o i ladri, se erano più di uno dovranno accertarlo le forze dell’ordine, sono andati dritti alla cassa, dove c’erano circa 300 euro. Non una bottiglia sparita, ed era al suo posto anche il computer” Hamid, che ormai conosce il quartiere come le sue tasche, non vuole tanto focalizzare l’attenzione su quanto successo al suo ristorante, ma sulla “brutta piega”, a suo dire, che sta prendendo la città.

“Ultimamente - racconta - soprattutto il centro era tornato un salotto. Mi sembra che la situazione stia degenerando un po’ ovunque”. L’imprenditore ricorda gli ultimi episodi di cronaca avvenuti nelle immediate vicinanze dell’acropoli: tre donne scippate mentre tornavano a casa. Una al parcheggio di piazza Partigiani a metà pomeriggio, l’altra non meno di cinque giorni fa in viale Pellini. Grazie ad alcuni ragazzi che hanno inseguito lo scippatore e all’intervento di una pattuglia della polizia locale, l’uomo è stato fermato.

A rincarare la dose l’ex candidata a sindaco per il centrodestra Margherita Scoccia. La portavoce dell’opposizione ha recentemente pubblicato sui propri canali social un carosello contenente una selezione di fatti criminosi avvenuti a Perugia negli ultimi tre mesi. “Dai titoli richiamati su furti, rapine, scippi, accoltellamenti, spaccio, overdose, risse e altre violenze - spiega Scoccia - è emerso con allarmante evidenza che in circa tre mesi si sono verificati nella nostra città inquietanti episodi criminali che comprensibilmente preoccupa la cittadinanza”.