Ruba al supermercato, arrestato 28enne già gravato da numerosi reati

Perugia, 16 gennaio 2025 - Ladro di supermercato e gravato da numerosi reati contro il patrimonio e contro la persona. La Polizia di Perugia ha arrestato in flagranza per furto aggravato un 28enne brasiliano, con obbligo di dimora nel Comune di Perugia.

I fatti: poco dopo le 4 del mattino, l’uomo, dopo aver forzato la porta di un supermercato – situato in via Trasimeno Ovest – si è introdotto al suo interno arraffando generi alimentari per un valore di oltre 400 euro. L’allarme antintrusione ha fatto immediatamente scattare i controlli della guardia giurata che ha sorpreso e bloccato l’uomo nei pressi del parcheggio dell’esercizio commerciale, in attesa dell’arrivo della Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno sottoposto a perquisizione il 28enne, attività che ha dato esito positivo. Infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, utilizzati verosimilmente per accedere all’interno dell’esercizio commerciale. Gli operatori hanno poi provveduto ad effettuare una perlustrazione della zona, nell’ambito della quale hanno rinvenuto un carrello della spesa con diversi articoli alimentari, sottratti poco prima, e uno zaino contenente grimaldelli e altre attrezzature.