Assisi, terrorizza i pellegrini e poi minaccia di morte i poliziotti: denunciato

Assisi, 2 maggio 2025 - Prima terrorizza i pellegrini dando in escandescenza, poi quando arrivano i poliziotti li minaccia di morte. La Polizia. E' successo nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove la Polizia ha denunciato un cittadino spagnolo per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, sanzionandolo, inoltre, per violazione del regolamento urbano del Comune di Assisi con contestuale ordine di allontanamento dal luogo dei fatti per 48 ore.

L’uomo, infatti, anche alla presenza degli agenti, ha continuato a tenere una condotta aggressiva proferendo parole ingiuriose e minacce di morte all’indirizzo degli operatori, mantenendo un comportamento intimidatorio tale da spaventare i cittadini e i pellegrini presenti. L'uomo è stato sanzionato.