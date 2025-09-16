Perdita di gas nel Trasimeno, vigili del fuoco al lavoro: vietata la navigazione verso l’Isola Maggiore

Perugia, 16 settembre 2025 – Momenti di apprensione questa mattina sul lago Trasimeno per una perdita di gas gpl da una condotta sottomarina che collega Tuoro all’Isola Maggiore, utilizzata per l’approvvigionamento energetico dell’isola.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30, quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia sono intervenuti sul posto dopo le segnalazioni. La falla, circoscritta in un unico punto, è risultata ben visibile dalla superficie per il ribollio dell’acqua e per il caratteristico odore di gas.

Accanto ai vigili del fuoco sono al lavoro anche i tecnici specializzati della società proprietaria della tubazione. Dalla Toscana è stato fatto arrivare il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze, che dovrà localizzare il tratto danneggiato e riportarlo in superficie, liberandolo dai pesi di zavorra che lo ancorano al fondale. Una volta recuperato, i tecnici della ditta procederanno con le necessarie operazioni di riparazione o sostituzione. Seguiranno test di tenuta per verificare la sicurezza dell’impianto.

Per agevolare gli interventi è stato mobilitato anche il personale fluviale dei vigili del fuoco di Perugia. Le operazioni sono coordinate da un funzionario del comando presente sul posto.

A titolo precauzionale, la navigazione nell’area del lago interessata dalla perdita è stata temporaneamente interdetta. Lo stop riguarda sia i battelli di linea diretti all’Isola Maggiore sia le imbarcazioni private. Al momento non sono state disposte evacuazioni per i residenti sull’isola.