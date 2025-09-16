C’è "Angolo di campo". I vincitori del concorso

Si è conclusa con grande successo la VII edizione del concorso fotografico “Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura”, promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura e dall’Autorità di Gestione dello sviluppo rurale. La cerimonia di premiazione, tenutasi sabato 13 settembre presso l’Oratorio di San Francesco a Perugia, ha celebrato le migliori fotografie capaci di raccontare l’agricoltura e il paesaggio umbro. Quindici i vincitori totali: i primi tre di ogni categoria, scelti dalla giuria, il primo classificato per ciascuna categoria attraverso la votazione Instagram e le tre menzioni speciali per borghi rurali, boschi e biodiversità.

Categoria paesaggi (giudici): 1° Andrea Brizi – Parco Regionale del Monte Cucco (Perugia); 2° Angelo Bruno – Pian Grande, Castelluccio di Norcia (Perugia); 3° Stefano Ricci – San Feliciano, Lago Trasimeno (Perugia). Classifica Instagram: 1° Serena Buquicchio – Torricella, Magione (Perugia) con 1.046 like.

Categoria animali (giudici): 1° Sergio Cipriani – Fonte Nuova, Castelluccio di Norcia (Perugia); 2° Michele Polverini – Monteleone d’Orvieto (Terni); 3° Nicola Protani – Colle della Trinità (Perugia). Classifica Instagram:

1° Andrea Brizi – Parco Regionale del Monte Cucco (Perugia) con 189 like.

Categoria attività agricole (giudici): 1° Luca Faranfa – Capodacqua, Foligno (Perugia); 2° Christian Severini – Frecco, Valfabbrica (Perugia); 3° Daniele Maria Lazzari – Pian Grande, Castelluccio di Norcia (Perugia). Classifica Instagram: 1° Jasmine Vani Toccaceli – Castelluccio di Norcia (Perugia) con 237 like

Menzioni speciali. Borghi rurali: Marco Carini – Monte Santa Maria Tiberina (Perugia); Boschi: Lorella Scalamonti – Parco Regionale del Monte Cucco (Perugia); Biodiversità: Veronica Landucci – Antenne di Pettino, Campello sul Clitunno (Perugia)

La giuria di qualità era composta dai fotografi Claudia Ioan, Silvia Camporesi e Pier Paolo Metelli, insieme a Francesca Crea (Regione Umbria). Le opere selezionate saranno raccolte in un volume fotografico e parteciperanno a una serie di mostre itineranti in Umbria. Tra i premi assegnati: soggiorni in Umbria, uno zaino per fotografi, stampe delle fotografie vincitrici, prodotti tipici locali.