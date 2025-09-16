Gubbio Festa all’elementare Moro. Inaugurato il rinnovato edificio

Un primo giorno di scuola sicuramente significativo per la scuola elementare "Aldo Moro", che ieri è tornata nella propria struttura dopo quattro anni di lavori. Ad accogliere gli alunni, oltre al personale scolastico guidato dalla dirigente Maria Gioia Pierotti, c’erano anche il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, l’assessore all’Istruzione Lucia Rughi e il vicesindaco e assessore all’ambiente Francesco Gagliardi. "Oggi – ha detto il sindaco – vivete un momento speciale: il primo giorno di scuola in una sede rinnovata e sicura. La scuola è il luogo dove si impara a crescere insieme, con lealtà e rispetto reciproco. Siete fortunati a poterlo vivere qui, in un tempo in cui, purtroppo, molti bambini nel mondo non hanno questa possibilità a causa delle guerre. Custodite sempre la bellezza dello stare insieme e del giocare insieme, perché è proprio da qui che nasce la pace". La visita è stata arricchita da un momento simbolico di grande significato: i bambini e le bambine hanno piantato un ulivo, segno di pace e di speranza per un futuro di armonia tra i popoli.

"L’inizio dell’anno scolastico nella sede rinnovata – ha commentato la dirigente scolastica Pierotti – è simbolo del sogno realizzato per l’intera comunità educante, la certezza di una scuola moderna, accogliente e soprattutto capace di ispirare".

L’assessore Rughi ha poi fatto visita all’Edificio Scolastico, sede del Primo Circolo Didattico, al Terzo Circolo, nella sede di via Rousseau, e alla scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio-Nelli: "La ripresa delle lezioni - ha sottolineato - rappresenta sempre un’occasione speciale, carica di emozioni e di nuove sfide. La scuola non è solo il luogo della conoscenza, ma anche quello in cui si costruiscono valori, relazioni e futuro".

Federico Minelli