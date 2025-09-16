Umbria, primo caso di Dengue. Contagio dopo il viaggio all’estero. Tre giorni di disinfestazione

È risultata positiva agli anticorpi per virus Dengue una donna residente nel comune di Perugia (zona ai piedi del centro storico), rientrata da un viaggio all’estero, in una zona endemica per la malattia. A comunicarlo è il Servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 1 che ha ricevuto la segnalazione. La donna comunque sta bene e non ha necessitato di alcun ricovero ospedaliero. Il suo è il primo caso registrato nel capoluogo umbro nel 2025. L’Usl 1 ha spiegato che la febbre Dengue è una malattia virale veicolata dalle zanzare del genere Aedes (zanzara tigre) e tale infezione può trasmettersi, a differenza della malattia da West Nile, dall’uomo infetto alla zanzara che, a sua volta, può contagiare altre persone.

Anche per questo motivo il Servizio di igiene e sanità si è quindi immediatamente attivato, seguendo le direttive del "Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi della Regione Umbria 2020-2025". È stata condotta un’indagine epidemiologica e un sopralluogo nella zona, dove verranno installate delle trappole di cattura per le zanzare. Gli insetti catturati verranno inviati all’Istituto zooprofilattico sperimentale di Perugia per la ricerca dell’eventuale presenza del virus. Inoltre a partire dalla notte del 17 settembre fino a quella del 19 sarà disposta, a cura del Comune di Perugia e su richiesta della Usl Umbria 1, una disinfestazione con adulticidi e larvicidi nella zona di residenza del caso di Dengue al fine di abbattere la popolazione di zanzare. L’ordinanza comunale per la disinfestazione prevede che verranno effettuati interventi in via del Coppetta, viale Orazio Antinori, viale Tiberi, via Bonciari, via D’andreotto via Gualtieri, via San Galigano via Maturanzio e via Serafino Siepi.