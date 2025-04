Folla di fedeli per Acutis. File, controlli e "zona rossa"

Folla di turisti e pellegrini oggi ad Assisi, nel giorno in cui il beato Carlo Acutis, sepolto nella città di San Francesco, nel Santuario della Spogliazione, sarebbe dovuto diventare santo. Un evento solo rimandato, a causa della morte di papa Francesco. La città di san Francesco, dove Papa Bergoglio era di casa e dove è sepolto il Beato Carlo Acutis che ieri doveva essere canonizzato. Un evento solo rimandato, a causa della morte di papa Francesco. In un periodo dell’anno in cui la città è generalmente tra le mete preferite di tanti visitatori e pellegrini, in questo giorno particolare, dopo avere assistito sabato ai funerali del Pontefice dai maxi schermi allestiti nei pressi dei principali luoghi di culto della città, decine di persone rendono omaggio al giovane beato, mentre sono stati circa 400 i ragazzi che dalle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, guidati dal vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, a Roma per il Giubileo degli adolescenti.

Nonostante il rinvio della canonizzazione del giovane studente lombardo, un considerevole numero di fedeli si è recato presso la città serafica e l’afflusso è motivato dalla volontà di visitare il Santuario della Spogliazione, dove le spoglie del beato sono permanentemente esposte, sottolineano anche i vigili del fuoco, presenti ad Assisi con un dispositivo di soccorso straordinario. Il comando provinciale di Perugia è operativo con una squadra antincendio, una squadra nucleare biologico chimico radiologico e personale dislocato al Centro operativo comunale. Proprio per fare fronte all’eccezionale flusso di turisti e pellegrini, il Comune ha adottato, già dai giorni scorsi, alcuni provvedimenti, su disposizione della questura, per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, come limitazioni al traffico, una "zona rossa" e in un solo mese è stato realizzato in prossimità del teatro Lyrick un parcheggio straordinario di 30mila metri quadrati, che può ospitare oltre 700 veicoli e che si aggiunge ai parcheggi ordinari della città. L’obiettivo è quello di tutelare il traffico pedonale, per l’enorme afflusso di persone che si muovono a piedi per recarsi sulla tomba del futuro santo e in altri punti d’interesse nel centro storico cittadino. Fra questi, la mostra "Peace on Earth" all’interno della Rocca Maggiore, che fino al 2 novembre ospita oltre cento opere di Banksy.

Per la canonizzazione del beato Acutis la diocesi aveva organizzato un treno speciale, sul quale erano pronti a partire circa 800 pellegrini. Per il vescovo Sorrentino, tuttavia, quando questa avverrà - aveva detto - "sarà un giorno ancora più grande, un segno di rinnovamento, un giorno di inizio pontificato, quindi di slancio ulteriore".