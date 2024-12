Minaccia il titolare di un bar, lo colpisce in testa con il registratore di cassa, poi prende 60 euro e fugge

Foligno (Perugia), 9 dicembre 2024 – Intorno alle 6.40 del mattino i carabinieri sono intervenuti in un bar del centro storico di Foligno dopo la richiesta del titolare vittima di un'aggressione da parte di un uomo che ha minacciato lui e il suo socio con un cacciavite prima di colpirlo in testa con il registratore di cassa che stava cercando di rubare.

Presi i 60 euro all'interno, il rapinatore è poi fuggito. Il titolare del bar, portato in ospedale, ne avrà per un mese. Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Spoleto, per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile.