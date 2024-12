Isolotto, anziana scippata nel parcheggio del supermercato

Firenze, 6 dicembre 2024 - Scippata all'uscita del supermercato. Per questo, ieri pomeriggio la polizia ha arrestato all’Isolotto un 52enne fiorentino con l’accusa di rapina aggravata.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 13.30, nel parcheggio dell'Esselunga in via Canova un uomo, a bordo di uno scooter, si è avvicinato a tutta velocità alle spalle di un’anziana afferrando violentemente la borsa.

La donna, nonostante tutto, non ha mollato la presa ma lo scippatore ha strattonato con più forza trascinando la vittima per qualche metro e riuscendo, infine, nel suo intento. I “falchi” sono immediatamente intervenuti: mentre alcuni agenti hanno soccorso la donna, altri si sono lanciati subito all’inseguimento dello scippatore. I poliziotti gli hanno però tagliato ogni possibile via di fuga costringendolo a immettersi in una strada senza uscita dove è stato definitivamente fermato ed identificato. A seguito dei controlli, oltre alla refurtiva immediatamente recuperata e restituita alla vittima del colpo, è emerso anche che il mezzo a due ruote usato per lo scippo era stato rubato.

L’arrestato è stato indagato anche per il reato di ricettazione, e anche in questo caso i poliziotti hanno riconsegnato il bene al suo legittimo proprietario. L’uomo, già noto alle forze di polizia, su disposizione della Procura è stato accompagnato in carcere a Sollicciano in attesa della convalida.