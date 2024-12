Aggressione in un bar, sferra pugno a un vigilino e gli spacca il naso

Firenze, 4 dicembre 2024 – Aggressione a un vigilino. L’ennesimo brutto caso di cronaca è avvenuto ieri pomeriggio, 3 dicembre, in un bar di Porta al Prato, a due passi dal comando della municipale. Un vigile della Sas, colpito con un pugno, ha subito la frattura del naso ed ha avuto una prognosi di 25 giorni. Ma cos’è accaduto?

L'accertatore della sosta, 57 anni, è entrato nel locale, dove è stato apostrofato da un cliente, una persona che non conosceva e che, senza attendere la risposta, gli ha all’improvviso sferrato un pugno al volto. L'uomo è stato soccorso da un collega. Nel frattempo, è arrivata l’ambulanza e il 57enne è stato accompagnato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova.

Oggi, in tarda mattinata, il vigilino ha sporto denuncia; a questo punto, saranno con ogni probabilità acquisite le telecamere della zona, per dare un volto a chi lo ha aggredito.

"L'ho chiamato per esprimergli solidarietà e vicinanza - dice il presidente della Sas Andrea Pugliese -. L'ho sentito poco fa, era tranquillo ed ha sporto denuncia. Non credo che l'aggressione sia correlata all'attività che noi facciamo. Piuttosto, e non è meno preoccupante, penso sia legata al clima che si vive non solo a Firenze ma in tutto il Paese".