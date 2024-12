Terni, ragazzo aggredito a scopo di rapina: riesce a difendersi e a scappare

Terni, 3 dicembre 2024 - Diciannovenne aggredito a scopo di rapina intorno alle 20.30 di ieri lungo il centralissimo Corso Vecchio. Il fatto lo ha denunciato il padre del giovane con un post che ha scatenato il dibattito social sulla sicurezza in città. Un malvivente incappucciato ha tentato di strappare al 19enne lo zaino che portava in spalla dopo un allenamento di nuoto. Il ragazzo, che è stato colpito con un pugno al torace, è un atleta di Triathlon ed è riuscito a reagire, spingendo a terra l'aggressore e fuggendo via. Il rapinatore incappucciato è spuntato da un vicolo di Corso Vecchio, con le luminarie natalizie accese e in un orario ancora serale. "Mi chiedo cosa sarebbe potuto accadere se avesse avuto un coltello - afferma il papà del giovane- o se al posto di mio figlio ci fosse stato qualcun altro". L' episodio sarà denunciato alle forze dell'ordine. Nella stessa zona, pieno centro, nelle scorse settimane una ventenne aveva denunciato di aver subito uno stupro, intorno alle 19 di una domenica sera.