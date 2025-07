La Regione investe . Bilancio ‘assestato’ con 139 milioni: "È il cambio di rotta"

La manovra varata lo scorso marzo servirà a coprire i ‘buchi’ in Sanità e a investire e migliorare settori come Salute, Sociale, Trasporti e Cultura. E’ la sintesi dell’assestamento di bilancio 2025/2027 che la Giunta regionale ha approvato ieri e che entro questo mese passerà al vaglio di Commissione bilancio prima e Consiglio regionale poi. "Un cambio di rotta significativo attraverso una manovra di sviluppo e ridistribuzione che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio" dice il vicepresidente della Regione con delega al Bilancio, Tommaso Bori. L’atto – dopo le necessarie coperture dei tagli per 38,5 milioni di euro nel triennio imposti dal Governo con il "contributo alla finanza pubblica", del ripiano del disavanzo di esercizio 2024 delle aziende sanitarie per 34 milioni di euro e del ripiano del fondo di dotazione negativo delle stesse aziende sanitarie per 38,5 milioni di euro sempre nel triennio - definisce l’allocazione delle risorse finanziarie residuali.

L’obiettivo prioritario, fa sapere Palazzo Donini, è quello di investire in sviluppo sociale, economico e culturale, il tutto all’insegna della sostenibilità, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione e al sociale. Si tratta di una manovra complessiva che muove circa 139 milioni di euro, la prima dell’era Proietti, e che "punta a orientare le risorse verso una crescita più equa". Ad esempio il settore sanitario beneficia di un rifinanziamento significativo: vengono destinate maggiori risorse per il finanziamento degli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a seguito di trasfusioni (2,151 milioni nel triennio) e vengono effettuati investimenti nell’edilizia sanitaria e nell’ammodernamento tecnologico delle strutture pubbliche, con oltre 7 milioni di euro nel 2025. Questi interventi mirano a riorganizzare e modernizzare la rete ospedaliera, garantendo servizi più efficienti e all’avanguardia. Poi c’è il cofinanziamento con i fondi europei. destinati a progetti e che porteranno sul territorio investimenti pari ad oltre 300 milioni di euro. Importanti risorse sono state destinate anche al sostegno del trasporto pubblico locale, con un incremento di 7,5 milioni di euro nel triennio, e allo sviluppo dell’aeroporto regionale "San Francesco d’Assisi", rifinanziato con 9 milioni di euro nel biennio 2026-2027. La manutenzione ordinaria delle strade regionali delegata alle Province vedrà un aumento annuale di 3 milioni di euro a partire dal 2026, per un totale di 6 milioni nel triennio. Anche la crescita culturale è al centro di questa manovra: la Giunta regionale si impegna a rafforzare e innovare le politiche nel settore, con un nuovo disegno di legge in fase di approvazione che potenzierà la valorizzazione del patrimonio culturale, delle attività artistiche e dello spettacolo. Per questo, è stato accantonato un importo di 1,5 milioni di euro in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027. Interventi specifici includono il rifinanziamento dei contributi a favore della "Fondazione Perugia Musica Classica", del "Teatro lirico sperimentale Adriano Belli" di Spoleto e un maggior contributo per il 2025 alla Fondazione Umbria Jazz. M.N.