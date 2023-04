Mascella fratturata con un pugno: Firenze, incubo alle Cascine per una rapina

Firenze, 15 aprile 2023 – Ancora un'aggressione al parco delle Cascine, il grande polmone verde fiorentino che di sera si trasforma in un territorio fuorilegge. Si tratta della seconda aggressione nel giro di un mese esatto, la tecnica sempre la stessa: pugno al volto per mettere fuori gioco la preda e via con il portafogli.

Ieri pomeriggio, alla Stazione di Firenze Legnaia, un 37enne del posto, ha denunciato che mercoledì sera, mentre stava passeggiando nel parco delle Cascine, è stato avvicinato all'improvviso da un giovane extracomunitario che, dopo avergli chiesto una sigaretta, lo ha colpito al volto con un pugno facendogli perdere i sensi.

Dopo essersi ripreso, la vittima si è reso conto dell'accaduto. Quel ragazzo che lo aveva appena aggredito lo aveva anche derubato. Infatti, il 37enne si è frugato nelle tasche e si è reso conto che gli era stato sottratto il borsello con portafogli e cellulare.

Solo il giorno dopo, la vittima accusando dolore al volto si è recato al pronto soccorso dove gli è stata riscontrata una frattura della mascella con 30 giorni di prognosi. Subito dopo l'uomo ha presentato denuncia ai carabinieri.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Firenze che stanno verificando la presenza di impianti di video sorveglianza comunali e privati nella zona in modo da poter ricostruire l'accaduto e incastrare il responsabile.

Esattamente un mese fa, con la stessa tecnica, un fiorentino è stato aggredito e derubato sempre al parco delle Cascine.

E' quanto denunciato, presso la stazione carabinieri di Firenze Santa Maria Novella, da un fiorentino di 52 anni. Secondo quanto raccontato, intorno alle 22, l'uomo sarebbe stato aggredito al parco delle Cascine.

Sempre secondo la denuncia, il 52enne stava parlando con un nordafricano incontrato nel parco, quando a un certo punto è stato colpito al volto con uno schiaffo e derubato della propria borsa contenente il telefono cellulare e altri effetti personali.

L'autore si è dileguato negli anfratti del parco facendo perdere le proprie tracce. La vittima non è ricorsa né alle cure mediche né ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.