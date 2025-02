Eurochocolate resta in centro: "Però fateci tornare in piazza e ai Giardini"

"Perugia tutto l’anno". Uno slogan risuonato stagione dopo stagione, per promuovere il turismo in città ed eliminare i mesi ’morti’ quando i visitatori in città sono pochi e anche un po’ abbandonati. Stavolta i dati definitivi di novembre sembrano segnare un’inversione di tendenza: +24,1% di presenze e +36,8 di arrivi rispetto allo stesso mese del 2023. Perugia da deserta è diventata gremita. E gran parte del merito, stando all’analisi sui flussi, è ricondubicile allo spostamento di data di Eurochocolate, che ha traslocato la tradizionale kermesse di ottobre proprio a novembre portando il suo seguito di migliaia e migliaia di fans tra corso Vannucci e dintorni.

E ora arriva il via libera per il bis: l’edizione 2025 di Eurochocolate si terrà di nuovo nel centro storico, dal 14 al 23 novembre, tenendo contro dell’integrazione con l’inizio degli eventi natalizi sull’acropoli. L’intesa è stata raggiunta negli incontri tra l’amministrazione comunale di Perugia e la società Gioform, proprietaria del marchio. Date confermate, dialogo proficuo ma ci saranno non pochi aggiustamenti: "L’obiettivo condiviso – spiega l’assessore Bruno Stafisso – è quello di promuovere le migliori condizioni per favorire una maggiore integrazione dell’evento nella città di Perugia, stimolando il coinvolgimento dei commercianti, soprattutto nelle vie del centro storico. Il dialogo ha preso avvio considerando alcuni punti fondamentali, ovvero l’importanza di regolamentare con maggiore attenzione l’uso del centro storico, esigenza emersa e sentita sia dai commercianti che dai residenti. Così come il riconoscimento del valore economico e identitario dell’evento, confermato e supportato anche dal recente studio sui risultati ottenuti nell’ultima edizione. In particolare la modifica delle date, con lo spostamento da ottobre a novembre, ha contribuito in maniera significativa a destagionalizzare i flussi turistici in tutto il comprensorio perugino".

Gioform Srl ha accolto l’invito dell’amministrazione comunale a collaborare per migliorare alcuni aspetti del progetto Eurochocolate, a partire dalla gestione dei flussi pedonali, con particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili, dall’ottimizzazione della segnaletica, in particolare per i deflussi, dalla facilitazione del transito per i residenti del centro storico, dall’aumento del personale dedicato alla sicurezza, dall’incremento dei bagni chimici e dalla revisione del posizionamento di alcune strutture lungo Corso Vannucci, così da garantire una migliore gestione dei flussi nelle giornate di punta dell’evento. Ma poi spunta il caso: "Nell’ambito del confronto promosso con l’amministrazione comunale - ha dichiarato Eugenio Guarducci - abbiamo inviato anche una formale richiesta per utilizzare Piazza IV Novembre e i Giardini Carducci come tradizionali sedi dell’evento. Questa istanza è stata avanzata principalmente per ottimizzare la distribuzione dei flussi di visitatori, migliorando così la sicurezza durante i giorni di maggiore affluenza, oltre che per preservare la sostenibilità finanziaria della manifestazione". "Su questo tema, ci riserviamo di effettuare ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane, con l’auspicio di raggiungere un accordo condiviso – ha precisato l’assessore Stafisso – Siamo ben consapevoli che Eurochocolate è una manifestazione storicamente legata alla nostra città e, come ribadito dal presidente Eugenio Guarducci, saprà adattarsi a un contesto urbano in evoluzione, specialmente a seguito della prossima apertura della Città del Cioccolato nel Mercato Coperto, che potrebbe portare anche a una ridefinizione del format".