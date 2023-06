Escursionista muore davanti ai compagni di cordata

Città di Castello (Perugia), 4 giugno 2023 - Uno scalatore di Città di Castello di 60 anni (G.M.) è morto ieri a seguito di un malore alla Balza della Penna, sul monte Montiego (tra i comuni di Piobbico, Acqualagna e Urbania nelle Marche). L’uomo, arrampicatore esperto, era in cordata con altri sei compagni, molti provenienti dalla zona dell’Altotevere. Secondo una prima ricostruzione attorno alle ore 16 gli amici che si trovavano con lui lo hanno visto accusare un malore e accasciarsi durante la discesa. Immediato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorritori purtroppo era già deceduto. Ogni manovra di rianimazione messa in atto è risultata vana.

Per l’uomo non c’era più nulla da fare. Gli altri sei scalatori legati a lui in cordata sono rimasti bloccati sulla parete a strapiombo lungo l’arrampicata Castellani Vampa, dove imperversava il maltempo;i sono intervenuti i soccorritori del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che li hanno tratti in salvo. Un intervento complesso a causa delle pessime condizioni meteo così come l’evacuazione della salma. Hanno operato anche 118 e squadre dei vigili del fuoco. L’elicottero, nel frattempo a terra, ha dovuto attendere una finestra di tempo stabile per decollare di nuovo e recuperare il corpo dell’alpinista, il tecnico di elisoccorso e il medico.

I compagni di cordata sono stati via via raggiunti e accompagnati a valle dalle squadre di terra del Soccorso Alpino Marche. Sul posto l’elicottero Icaro 02, che ha sbarcato il tecnico di Elisoccorso del Cnsas Marche e il medico in parete mediante il verricello. Nel mese di febbraio nella stessa zona era morto Franck Migliorati, cinquantenne di Città di Castello mentre stava effettuando la chiodatura di una parete alla Falesia del Re. Venne ritrovato priva di vita alla base della parete dopo ore di ricerca.