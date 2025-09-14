Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Umbria
EcoSanfra Anteprima in piazza ad Assisi
14 set 2025
SOFIA COLETTI
Cronaca
Anteprima d’eccezione per la seconda edizione di “EcoSanfra“. il festival della sostenibilità in scena a San Francesco al Prato di Perugia dal 25 al 27 settembre. L’appuntamento è per domani con lo spettacolo “Galeotto, Fratem... Dizionario sentimentale in massima sicurezza” (foto sopra) della compagnia #SIneNOmine, in programma alle 21.15 - con ingresso libero fino a esaurimento posti - nella piazza Inferiore di San Francesco, all’interno del cartellone del Cortile di Francesco. Un filo tematico e spirituale lega infatti le due manifestazioni che ispirano entrambe alla visione francescana e al Cantico delle Creature, di cui nel 2025 ricorrono gli 800 anni.

Quanto allo spettacolo, “Galeotto, Fratem...” non è solo teatro, ma un’esperienza viva di linguaggio, memoria e trasformazione. Messo in scena dalla Compagnia Teatrale #SIneNOmine della Casa di Reclusione di Spoleto, con la regia di Giorgio Flamini, racconta – attraverso parole vere – la complessità dell’essere umano, la fragilità, il dolore, ma anche la speranza e il desiderio di riscatto. Al centro ci sono infatti i detenuti che hanno scelto di raccontarsi attraverso le parole, creando un dizionario sentimentale in massima sicurezza: un lessico nato dentro le mura di una cella, ma capace di aprirsi all’incontro con il mondo esterno. Termini quotidiani si intrecciano con lemmi universali componendo un vocabolario che è insieme intimo e collettivo, fragile e potente.

È questo è il primo passo del nuovo cammino di “EcoSanfra“ tra i mille temi e valori della sostenibilità economica, sociale e ambientale con protagonista quest’anno Frate Sole”, fonte di vita ed energia. Con oltre 30 ospiti – tra studiosi, scienziati, attivisti e divulgatori – proporrà panel, lectio magistralis e incontri aperti al pubblico, per uno sguardo ampio e concreto sulle trasformazioni necessarie per affrontare la crisi climatica. Tra i nomi attesi, Enrico Giovannini, Antonio Ereditato, Stefano Epifani, Pierluigi Sassi, Stefano Mancuso (foto sotto), Paolo Iabichino, insieme a ricercatori, imprenditori, esperti di agrivoltaico e giovani attivisti. Spazio anche alla musica e ai più giovani, con l’incontro condotto da Mario Acampa con le scuole e il concerto gratuito di Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia). Il festival è promosso da Mea Concerti con la Camera di Commercio dell’Umbria e realizzato in collaborazione con Fattoria Creativa, Regusto e Rai Umbria.

S.C.

