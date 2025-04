È l’80esimo anniversario. Solennità per il 25 aprile

GUALDO TADINO - Si celebra con particolare solennità l’80° anniversario della Liberazione. Lo ha deciso il Comune in collaborazione con l’associazione Articolo 21. Alle 10, dal municipio parte il corteo guidato dal sindaco e presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, con i membri dell’amministrazione comunale, per rendere omaggio ai Caduti: raggiungono giardini pubblici, via Otello Sordi, giardini del Liceo, scuola Tittarelli, con rientro in piazza Martiri per depositare la corona d’alloro. Subito dopo la novità di quest’anno: si svolge la cerimonia “È accaduto una volta, può riaccadere ancora“, con le presenze di Beppe Giulietti (nella foto), coordinatore di Articolo 21 e di Flavio Lotti, della Fondazione PerugiAssisi, ritornato da Gerusalemme: riferirà su Gaza, annuncerà iniziative fino alla marcia Perugia-Assisi del 12 ottobre. Sindaco e assessori proseguiranno con la deposizione dei fiori presso il convento dei Cappuccini, Cimitero, Palazzo Mancinelli, Vaccara, Torre dei Belli, San Pellegrino, Caprara, Pieve di Compresseto, Grello, Rigali, Boschetto; alle 15.30 corteo a Cerqueto. La giornata si conclude alle 21 al teatro Don Bosco: la compagnia teatrale “Arte e Dintorni“, metterà in scena “Un eroe da conoscere“, dedicato alla figura di don David Berrettini, sacerdote gualdese parroco di Marischio di Fabriano, ucciso dai nazisti nel 1944 dopo che si era consegnato in cambio della liberazione di 23 ostaggi.

A.C.