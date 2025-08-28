Dolore a Gualdo Tadino per il professor Crocetti

GUALDO TADINO – L’Anaca, che affianca il centro di riabilitazione cardiologica gualdese, a pochi giorni dalla improvvisa scomparsa, commemora il professor Carlo Crocetti, presidente dal 2011, "punto di riferimento essenziale, una perdita dolorosa per tutti noi" e ne ricorda "disponibilità, pazienza, positività, impegno". La vicepresidente Sara Mandorla, già primario cardiologo, molto afflitta per la perdita, afferma che se nel centro di recupero non ci sono problemi a livello medico, ci sono però "tante persone disorientate, lui aveva il potere di annullare l’ansia" con un consiglio, una parola, una risposta: "Il suo telefono era sempre raggiungibile e le sue parole rasserenavano, davano soluzioni e tranquillità". Detto che "la malattia cardiovascolare è anche subdola", delle difficoltà nell’identificarne i segnali ed i rischi connessi, e riferito che il dottor Claudio Bilato, dell’associazione dei cardiologi ospedalieri (Anmco), ha pronunciato la parola "guarigione" per le malattie coronarico-vascolari, probabile conquista nel prossimo biennio, afferma: "Se avessi dovuto scegliere una persona prototipo per la guarigione, avrei scelto proprio Carlo perché fisicamente perfetto, attento alle regole, praticava il ciclismo, mai un disturbo sospetto a riposo e in attività, o analisi del sangue da interpretare. E, come ha detto il sacerdote dall’altare nella messa delle esequie, era anche devoto, attento alle ricorrenze religiose, e pregava. Anche questo dava la forza di serenità e di donare".

Alberto Cecconi