Danza, musica e premiazioni al Festival dei Tramonti

Spettacoli di danza, musicali, passeggiate, premiazioni, aperitivi e cene gourmet: sono questi gli eventi che caratterizzeranno le giornate di oggi e domani del Festival dei Tramonti, la manifestazione culturale che si snoda tra Passignano sul Trasimeno, Magione, Monte del Lago, Montecolognola, San Savino, San Feliciano, Castiglione del Lago, Tuoro e Panicale, in programma fino a domenica.

Tre sono gli eventi in programma oggi dalle ore 19 alle 21 in piazza Masolino a Panicale un’apericena a cura della locale Proloco. Seguirà, dalle ore 21 alle 22, la performance artistica "La voce dell’anima", un incontro tra musica e poesia: un viaggio che parte dalle armonie anni ‘50 per arrivare fino ai giorni nostri.

Sei gli appuntamenti previsti per domani. Dalle 18,30 alle 22, sulla terrazza panoramica di Montecolognola sarà in programma un aperitivo al tramonto. In contemporanea, a Zocco Beach a San Feliciano si terrà un’"Estemporanea di fumetti". Ai giardini dell’area Pidocchietto di Passignano sul Trasimeno si terrà una "Passeggiata in bici al tramonto". Appuntamento alle 20,30 fino alle 22,30 per un’escursione di 45 km in bici da strada, organizzata dalla asd Team Matè. Spazio alla "Danza sotto le Stelle" alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago (dalle 20,15 alle 22)