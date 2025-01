Da Agenzia a Punto Inps “Così più disagi per i residenti“

Quello che si temeva da tempo, si sta avvicinando, ovvero la trasformazione dell’Agenzia Inps di Castelnuovo in un semplice Punto Inps, rischiando di compromettere il diritto di accesso ai servizi essenziali da parte della popolazione che vive in un contesto già penalizzato da criticità infrastrutturali, orografiche e demografiche. I consiglieri regionali Pd Mario Puppa e Valentina Mercanti hanno presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta toscana di sollecitare un confronto istituzionale con i vertici dell’Inps, coinvolgendo anche i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate.

"Vogliamo - scrivono - che la Regione si faccia portavoce delle istanze del territorio. Non è accettabile che i cittadini della Valle del Serchio debbano percorrere decine di chilometri in più solo per ottenere servizi previdenziali di base. Siamo in un’area montana, spesso soggetta a condizioni climatiche e di mobilità difficili, e non possiamo permetterci di tagliare ulteriormente servizi fondamentali". I recenti pensionamenti hanno ridotto il personale nella sede di Castelnuovo e si rende necessario un piano per garantire un presidio stabile e operativo.

"Ridurre l’Agenzia a Punto Inps - aggiunge Mario Puppa - significa depotenziare l’intero sistema socio-economico della zona, aumentando i disagi per i residenti, le imprese e persino i lavoratori iscritti all’Aire. L’Unione Comuni Garfagnana è già capofila nella Strategia nazionale per le Aree interne. Sarebbe sbagliato contraddire uno degli obiettivi cardine di questa strategia, vale a dire il rafforzamento dei servizi essenziali nelle aree più fragili". Nell’interrogazione, Puppa e Mercanti chiedono anche di sensibilizzare il Governo nazionale.

Dino Magistrelli