Cortometraggio sui cambiamenti climatici. Idea del Laboratorio di Scienze sperimentali

È ormai giunto alle battute finali il progetto triennale sullo studio dei fenomeni meteorologici e sulla comprensione dei cambiamenti climatici, promosso dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno insieme alla scuola primaria di San Giacomo della Direzione didattica Primo circolo di Spoleto e con la collaborazione di Massimiliano Squadroni di Scenari digitali srl. Partito nel 2023, il progetto ha coinvolto i bambini e le bambine delle sezioni A e B quando ancora frequentavano la terza classe per accompagnarli fino ad oggi, quando ormai sono prossimi a salutare la scuola primaria per fare ingresso nella secondaria di primo grado. Non prima, però, di aver portato a compimento il progetto scientifico che in questa terza annualità li ha visti nuovamente scienziati e attori nello studio dei cambiamenti climatici. Dopo i cortometraggi "Che Tempo Fa, Che Clima Fa", realizzato nel 2023 e che lo scorso anno ha ottenuto un "premio speciale" all’International Tour Film Festival di Civitavecchia e "Snowflakes" realizzato l’anno successivo, in questo 2025 ci hanno riprovato.

Dal titolo "To North Pole", l’opera realizzata dai piccoli studenti di San Giacomo, nelle vesti di documentaristi, racconta in quasi 18 minuti l’esplorazione del Circolo Polare Artico, dove il riscaldamento globale sta portando cambiamenti irreversibili. Diverse le fasi che hanno condotto i bambini e le bambine alla tappa finale, a cominciare da quella che li ha visti approfondire gli aspetti ambientali, scientifici e sociali del cambiamento climatico nelle Terre dei Ghiacci: un viaggio che ha ripercorso l’esplorazione al Polo Nord compiuta quasi un secolo fa (1928) da Umberto Nobile con il Dirigibile Italia.