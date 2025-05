"Il Perugia 12 scuola all’avanguardia. Calo iscrizioni? Non dipende da noi"

Il Comprensivo Perugia 12 di Ponte San Giovanni si distingue per un’offerta formativa ampia, innovativa e coerente con i bisogni educativi del territorio. Ne sono prova i numerosi progetti attivati e finanziati con fondi del PNRR: ben sei linee di investimento, tra cui un progetto di grande rilievo dal valore di 300 mila euro. A queste si aggiungono le iniziative collegate al Pia digitale e al Piano Nazionale 2021–2027, sempre nell’ambito del PNRR, che confermano il forte orientamento dell’Istituto verso la modernizzazione e l’innovazione didattica e digitale.

Lo fa presente il direttore dei Servizi generali e amministrativi reggente, Enrico Basile, in risposta alle polemiche sollevate dall’assessore regionale all’istruzione Fabio Barcaioli sul calo delle iscrizioni. A proposito Basile evidenzia come tale fenomeno "non possa essere attribuito alla gestione dirigenziale, bensì a un trend demografico ben più ampio: le scelte delle famiglie - chiarisce il direttore - si basano principalmente sulla qualità dell’offerta formativa e del corpo docente. Il dirigente scolastico non è certo l’unico parametro di valutazione per l’iscrizione di un figlio. Le critiche infondate offuscano l’ottimo lavoro che si sta portando avanti".