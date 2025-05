Assunzioni a Pediatria. Carenza di personale, tre nuovi medici in arrivo

Concorsi e assunzioni per far fronte alla mancanza di personale a Pediatria, dell’ospedale di Foligno-Spoleto. A confermarlo la presidente della Regione, Stefania Proietti, rispondendo all’interrogazione dei consiglieri Donatella Tesei ed Enrico Melasecche (Lega). "La struttura complessa di Pediatria Foligno-Spoleto - spiega Tesei - è stata organizzata come polo unico articolato tra l’hub di Foligno e lo spoke di Spoleto, in un’ottica di collaborazione integrata ed efficiente. Attualmente un medico in servizio presso Spoleto è andato in quiescenza, mentre un altro sarà temporaneamente impiegato presso il territorio di Narni/Amelia, determinando una drastica riduzione dell’organico. I medici rimasti in servizio devono garantire la copertura dei turni su entrambe le sedi, senza però riuscire ad assicurare l’efficienza del sistema integrato. Il presidio hub di Foligno, che ospita il Punto nascita, la degenza neonatale e l’accettazione pediatrica del pronto soccorso, è in grave sofferenza per carenza di personale, con il rischio concreto di compromettere la sicurezza e la qualità delle cure". La domanda era quindi in relazione a quali misure adottare per salvaguardare la struttura. La risposta di Proietti: "L’azienda sta procedendo, con concorso, in attesa del quale ha indetto per l’immediato un avviso di manifestazione di interesse rivolto a personale collocato in quiescenza con specializzazione in pediatria. Il fabbisogno complessivo della struttura complessa è di 15 unità mediche più il direttore e allo stato attuale la carenza è di tre unità che saranno reintegrate con le procedure concorsuali che, attivate durante questa gestione, saranno completate nel secondo semestre 2025".