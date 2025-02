’Corciano in movimento’. La Passeggiata a Solomeo

CORCIANO – Torna il format ’Corciano in movimento’, promosso dall’amministrazione comunale e ideato dall’assessore allo Sport Francesco Cocilovo e dal consigliere comunale Mirco Fagioli per promuovere il benessere fisico, la salute e la coesione sociale attraverso l’attività fisica all’aria aperta. Questa volta protagonista della passeggiata, che prenderà il via domenica 23 febbraio, sarà il borgo di Solomeo. "Solomeo è un autentico gioiello del nostro territorio – dichiarano l’assessore Cocilovo e il consigliere Fagioli – un luogo che conserva intatto il fascino della storia, dell’arte e della tradizione. Passeggiare tra le sue strade significa immergersi in un’atmosfera unica, tra scorci pittoreschi e panorami mozzafiato sulla campagna umbra". Obiettivo, come di consueto, è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita attivo e salutare, favorendo il senso di comunità. L’iniziativa, con partenza alle 9.45 dal campo sportivo, è aperta a persone di tutte le età, il percorso non richiede particolari preparazioni fisiche, si consiglia abbigliamento comodo.