Le ’Mamme degli Angeli’. Palloncini, rose e solidarietà nel ricordo dei figli scomparsi

Torna domani, alla Basilica papale della Porziuncola, la giornata dedicata alle ’Mamme degli Angeli’, giunta alla nona edizione. Sono attese, come di consueto, decine e decine di mamme e anche papà che hanno perduto prematuramente i loro figli. Un’iniziativa nata da Carla Magrini, avvocato folignate, che dopo aver perso sua figlia Diletta malata di fibrosi cistica, nel giugno 2011 ha dato vita al gruppo "Le Mamme degli Angeli" che conta 1700 membri. E da allora sono iniziati gli incontri a Santa Maria degli Angeli per quello che vuole essere un giorno di amicizia, preghiera e condivisione per le mamme che hanno visto volare in cielo i propri figli. L’appuntamento, domani, sarà alle ore 10 sul piazzale della Basilica per la consegna delle foto degli ‘angeli’ da inserire nel grande album. Alle ore 11 ci sarà la celebrazione della Santa Messa presso la Cappella del Refertorietto e, al termine della celebrazione, seguirà dal piazzale il lancio dei palloncini bianchi. In questi anno, una rosa bianca è stata scelta quale simbolo dell’associazione di mamme capeggiata da appunto Carla Magrini che, da un evento tremendo, ha trovato la forza di reagire dando coraggio a centinaia di madri che si sono trovare a dover affrontare come lei questa terribile perdita. A conclusione, un momento conviviale. Per un momento d’incontro che, lo scorso anno, con legge della Regione Umbria, ha visto l’istituzione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli"; giornata che, è stato stabilito, è da celebrare annualmente la terza domenica del mese di maggio, proprio con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica mediante iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura dei propri figli.

Maurizio Baglioni