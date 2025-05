"Pg4Ideas", c’è il progetto per l’autoimprenditorialità

Una nuova proposta per stimolare l’autoimprenditorialità tra gli under 30 residenti a Perugia: è il progetto PG4Ideas, format dinamico e partecipativo che unisce formazione, gioco e confronto diretto con imprenditori e consulenti, per trasformare le idee dei giovani in iniziative concrete. Presentato ieri al Post - Museo della Scienza, il progetto è promosso dall’assessorato allo sviluppo economico e innovazione del Comune in collaborazione con l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri, il Post, l’associazione Roghers e realtà imprenditoriali locali come Meet2B e FidoCommercialista.

Il cuore del progetto è un ciclo di tre incontri gratuiti che si terranno il 27 maggio, il 3 giugno e il 17 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 al Post: 45 minuti di formazione teorica, con esperti che introdurranno un tema fondamentale per avviare un’impresa e a seguire mini-giochi interattivi, per mettere in pratica le nozioni apprese, dando forma alle idee in modo creativo e coinvolgente.

"Un progetto innovativo – ha detto il professor Roberto Rettori dell’Università – perché fatto dai giovani per i giovani. La collaborazione tra le due università è un segnale forte: vogliamo che i ragazzi restino in Umbria, costruendo qui il loro futuro". Aggiunge il professor Francesco Asdrubali, Università per Stranieri: "PG4Ideas azzera le rivalità tra atenei proseguendo nel percorso avviato con l’accordo Reciprocittà promosso dal Comune. Occasione per creare connessioni concrete".

Cristian Stortoni (Meet2B) ha lanciato un messaggio forte: "Nel 2024 le nuove imprese giovanili sono crollate del 44%. Dobbiamo ripartire: il gioco può essere una chiave per riaccendere l’entusiasmo". Per l’assessore Andrea Stafisso "il progetto rappresenta un primo passo per supportare percorsi di auto imprenditorialità". Gli incontri sono aperti agli under 30 residenti a Perugia, iscrizioni aperte fino al 26 maggio.