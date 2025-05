I nuovi vertici delle partecipate. Ferrucci a Sviluppumbria, Flagiello a Villa Umbra e Giacchetti a Tpl e Mobilità

Luca Ferrucci per Sviluppumbria, Joseph Flagiello per la Scuola umbra di amministrazione pubblica Villa Umbra ed Emilio Giacchetti per Umbria Tpl e Mobilità: ecco i nominativi che la Giunta regionale ha individuato da proporre come vertici alle assemblee delle società, prendendo atto delle proposte di candidatura pervenute.

Per Sviluppumbria il passaggio di testimone è stato annunciato dalla Presidente Stefania Proietti in occasione della presentazione del “bilancio sociale e relazione di sostenibilità 2024” che si tenuta ieri a Palazzo Donini (nella foto), subito dopo l’assemblea dei soci che all’unanimità ha approvato il bilancio. Nell’incontro Michela Sciurpa ha ripercorso i suoi anni di mandato da amministratore unico. "Nel luglio 2020 – ha esordito – ho assunto il ruolo di Amministratore Unico di Sviluppumbria in un momento tra i più complessi della recente storia economica e sociale, nel pieno della pandemia da Covid. In quel contesto, l’Agenzia registrava una semestrale in perdita di circa 800mila euro. Grazie a un’azione tempestiva e determinata, in tre mesi il bilancio 2020 è stato riportato in pareggio, segnando l’inizio di un percorso virtuoso che si è confermato per l’intera durata del mandato: per cinque esercizi consecutivi Sviluppumbria ha chiuso i bilanci in utile, culminando nel 2024 con un valore della produzione pari a 10 milioni .442.031 euro". Nel quinquennio, ha detto con orgoglio Sciurpa "Sviluppumbria è diventata il braccio operativo della Regione, rafforzando il ruolo strategico in ambiti chiave come innovazione, internazionalizzazione, promozione turistica, sostegno alle famiglie e gestione del patrimonio regionale. I progetti gestiti sono passati da 3 (nel 2020) a 52 nel 2023 e 2024, con un incremento rilevante sia in termini quantitativi che qualitativi". Ha anche annunciato che il presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, ha revocato la procedura di dismissione, in qualità di socio, da Sviluppumbria, perché la considera importante strumento di sviluppo del territorio. La presidente Proietti ha ringraziato Michela Sciupa per aver dato "un’impronta significativa a questa leva di sviluppo per l’Umbria e le riconosciamo anche il merito della valorizzazione del personale". Con l’occasione ha annunciato "il passaggio di testimone al professor Luca Ferrucci, docente di Sviluppo delle imprese all’Università di Perugia, figura ben nota in ambito accademico e imprenditoriale, votato all’unanimità dall’assemblea dei soci".