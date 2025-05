"RIEMPIRE SPAZI DI COSE BELLE"

Come si conviene ad un vero Campionato, anche per “Cronisti in classe“ ieri è stato il giorno del podio ed è stata subito una grande festa. Sono piovuti premi, riconoscimenti, targhe speciali e perfino una coppa consegnata dall’assessore allo sport Gianluca Vossi, trofeo sfavillante che ha acceso la fantasia dei nostri giovani reporter, divisi tra le imprese calcistiche e quelle del tennis. L’iniziativa messa in campo da La Nazione da oltre vent’anni è capace ancora di emozionare, convincere e coinvolgere nella lettura del quotidiano in aula centinaia di studenti con i loro professori per poi invitarli a scrivere un vero articolo di giornale, pubblicato su un quotidiano che vanta 166 anni di storia. Anche quest’anno siamo stati ospitati dal Centro di intrattenimento Gherlinda, il contenitore del divertimento per tutta la famiglia, che ci ha fornito un supporto logistico impeccabile. Premiate 11 scuole tra le 26 che hanno partecipato alle sfide, con oltre 700 alunni di elementari e medie. Preziosi i compagni di viaggio- Pac2000A Conad, Coop Umbria Casa, Perugia Pratiche, Frantoio Berti, Divani& Divani, Comune di Perugia e l’Inner Wheel Perugia. I lavori delle scuole sono stati tutti di grande livello. C’è chi ha puntato l’attenzione sul sociale, chi ha affrontato temi storici.

Tra gli applausi, ecco i vincitori dell’edizione 2024-2025 del Campionato: l’oro quest’anno va alla Valli di Narni, argento al Comprensivo Perugia 5, bronzo pari merito alla Volumnio e alla elementare Bartoccini (senza zaino). Inchiesta più cliccata online: a fare il pieno di voti con 1.211 like il Comprensivo 5. Il premio per la miglior vignetta va invece alla media Maria Bonaparte Valentini (Perugia13). I riconoscimenti: l’occhio dell’assessore Vossi è andato sul lavoro della media Volumnio (classe II B) che conquista così la gloriosa coppa del Comune. La targa speciale de La Nazione va ad un gruppo di alunni reporter veramente speciali: i “Coniglietti bianchi“ della scuola in Ospedale (Comprensivo 5). E poi i riconoscimenti attribuiti dall’Inner Wheel Perugia ai lavori che hanno trattato temi sociali: Comprensivo Perugia 8, Perugia 12 (elementare) e Da Vinci.

Daniele Cervino, responsabile de La Nazione Umbria, ha sottolineato l’importanza della lettura: "Cari insegnanti, continuate a portate il quotidiano in classe. Leggetelo insieme ai ragazzi. Stimolateli, guidateli nella comprensione del mondo che li circonda e servitevi dei giornali. E invito voi, giovani, a leggere. Libri di testo, romanzi, fumetti, riviste e giornali. Oggi, domani, dopodomani. Su carta, sugli schermi dei telefonini. Vi accorgerete presto di ritrovare le parole - a volte - smarrite. A scuola, al parco, in palestra. Vi renderete conto di poter discutere con facilità di economia, politica e sport. Riuscirete facilmente a trovare gli argomenti di cronaca, cinema e cultura. Stupirete gli amici, i docenti, gli adulti, anche voi stessi. Perché sarete più informati ai vostri occhi e più interessanti per gli altri".

Filippo Santiccioli (responsabile costumer, marketing e digitale Pac 2000A Conad): "Ragazzi, grazie al Campionato avete fatto una cosa importantissima: avete riempito uno spazio di giornale con cose belle e interessanti, Continuate così".

Maura Lepri a nome dell’Inner Wheel ha ricordato che il club femminile viaggia in parallelo con le iniziative sociali e culturali cittadine. "Siamo vicine ai giovani talenti e vogliamo incoraggiarli. Il nostro invito è di rimanere sempre così amabili e gentili". Infine la parola a Filippo, portavoce della Valli, la scuola vincitrice: "Con la nostra inchiesta sulla Mummia abbiamo voluto puntare l’attenzione sul territorio, per farlo conoscere e apprezzare. Grazie per l’oppurtunità che ci avete dato".

Silvia Angelici