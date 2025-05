Coppa della Perugina, che spettacolo. Folla alla sfilata dei 110 equipaggi. Auto d’epoca lungo Corso Vannucci

Motori ruggenti e un’irresistibile atmosfera retrò per uno degli eventi più amati e attesi della tradizione cittadina. Grande successo e tante emozioni ieri pomeriggio in centro storico con il ritorno della “Coppa della Perugina“ che ha conquistato tutti con lo spettacolare corteo delle auto d’epoca: 110 equipaggi - il 90% provenienti da altre regioni o dall’estero – hanno sfilato lungo Corso Vannucci in quello che è il momento clou della rievocazione storica della corsa che Giovanni Buitoni inventò nel 1924 e che fino al ’27 fu davvero un evento memorabile: prima corsa di velocità disputata in Umbria, un tracciato definito il percorso più veloce d’Europa, sfide incredibili tra i campioni dell’epoca e l’idea innovativa di Buitoni di abbinare un evento sportivo a un marchio commerciale per lanciarlo nel mondo.

Dopo una lunga interruzione, la “Coppa della Perugina“ è rinata grazie all’impegno e alla passione del Camep, il Club Auto Moto d’Epoca Perugino presieduto da Ugo Amedeo. L’edizione 36, organizzata in collaborazione con Nestlé, è iniziata giovedì per le strade dell’Umbria.

E ieri pomeriggio ha fatto davvero rivivere nell’acropoli un pezzo di storia della città. Merito anche degli studenti del Liceo Artistico Bernardino di Betto che hanno indossato una sessantina di vestiti d’epoca realizzati durante il corso di studi, contribuendo a ricreare l’atmosfera dei magnifici anni venti con operaie di bianco vestite che hanno regalato cioccolatini e tanti personaggi seduti sulla scalinata del Duomo. Presenti, ovviamente, anche Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni arrivati a bordo di un’auto. Poi verso le 18 è stata la volta della magnifica sfilata degli equipaggi lungo Corso Vannucci. Le auto d’epoca sono arrivate da Città della Pieve e da una prova al Quasar e hanno iniziato la parata fino a piazza IV Novembre: nella passerella davanti alla Fontana ogni ogni bolide è stato presentato con modello, caratteristiche, nome e nazionalità dei piloti.

Per il quinto anno consecutivo l’evento fa parte di “Asi Circuito Tricolore”, selezionatissima lista di manifestazioni scelte dalla Federazione per rappresentare il meglio del connubio fra motorismo storico nazionale, cultura e promozione del territorio. Stamani l’atto finale con la rievocazione storica della Coppa della Perugina e prova di abilità con arrivo negli stabilimenti Nestlè Perugina, seguite da una visita al Museo Storico e dalle premiazioni.

Sofia Coletti