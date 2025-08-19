Controlli a “Sant’Urbano“

NARNI Blitz dei carabinieri nella zona verde di Santa Lucia per contrastare il fenomeno dello “spaccio nei boschi“, da tempo purtroppo diffuso in tante zone del comprensorio. L’area di Sant’Urbano, a poche centinaia di metri dalle abitazioni della frazione di Santa Lucia, era stato segnalata da alcuni residenti come luogo di spaccio di stupefacenti posto in essere da pusher che, proprio per eludere i controlli delle forze dell’ordine, accolgono i clienti lontano dalle zone urbane, nascondendosi nella boscaglia.

L’operazione dell’Arma, pur non essendo stati rintracciati soggetti sospetti, né sequestrata sostanza stupefacente, ha comunque consentito di individuare un “bivacco” allestito con sacchi a pelo, batterie per auto utilizzate per l’alimentazione elettrica, carbonella per accendere il fuoco, vestiti ed alimenti di vario genere, materiale che è stato raccolto, per il successivo smaltimento, dall’Asm.

"L’attività sarà ripetuta nelle prossime settimane anche per rinsaldare la percezione di sicurezza nella popolazione, di cui si rimarca l’importanza delle segnalazioni, sempre tempestive, su presunte attività illecite in aree periferiche del capoluogo e dei principali centri urbani della provincia" sottolinea il comando provinciale dei carabinieri.