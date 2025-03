“Come se non fosse un domani“ allo Zenith

Altro cinema, altro incontro da non pedere. Oggi allo Zenith viene proiettato in doppo spettacolo alle 18 e alle 21.30 il film documentario “Come se non fosse un domani“ con Ospiti in sala l’attivista di “Ultima Generazione“ Tommaso Juhasz e l’associazione Cronache Ribelli. Dopo la proiezione delle 21,15 ci sarà il collegamento con i due registi, Riccardo Cremona e Matteo Keffer. Il film, con la consulenza di Paolo Giordano, esplora la resistenza civile nonviolenta come risposta alle gravi minacce ecologiche che minano il nostro futuro. Attraverso azioni controverse e spettacolari – come blocchi stradali e imbrattamenti di opere d’arte – Ultima Generazione ha attirato l’attenzione dei media e della politica, sfidando l’indifferenza dei governi e chiedendo interventi urgenti per il clima. Il documentario si focalizza su cinque attivisti, le loro storie e le motivazioni che li spingono a mettersi in gioco per un futuro più sostenibile, raccontando i dubbi, i conflitti e la determinazione di chi sceglie la disobbedienza civile.