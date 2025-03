Come difendersi dalle truffe. Spi Cgil a fianco degli anziani. Incontri per sensibilizzare

Truffe: come difendersi. Si terrà sabato a Tavernelle di Panicale l’incontro pubblico organizzato dallo Spi (Sindacato pensionati italiani) Cgil Trasimeno per spiegare alla cittadinanza come contrastare i tentativi di truffa, effettuati di persona o sul web. All’iniziativa, in programma alle 15.30 al centro polifunzionale L’Occhio, dopo i saluti de sindaci di Paciano, Luca Dini, Panicale, Giulio Cherubini, e Piegaro, Roberto Ferricelli, interverranno il comandante della Compagnia carabinieri di Città della Pieve, capitano Luca Battistella, e rappresentanti del Centro socio ricreativo Fratini Panicale-Piegaro, dello Spi Cgil Trasimeno e di Federconsumatori Perugia. Durante l’incontro verrà anche diffuso un vademecum informativo predisposto dal sindacato dei pensionati. "In aggiunta alle attività in cui siamo impegnati quotidianamente – spiegano dallo Spi Cgil Provinciale di Perugia –, a partire dalla contrattazione sociale, alla difesa e potenziamento del servizio sociosanitario e previdenziale, arrivando alla recente campagna referendaria sui quesiti legati a lavoro, appalti, e cittadinanza, recentemente abbiamo messo in campo, di concerto con Federconsumatori, iniziative sul territorio contro le truffe messe in atto soprattutto nei confronti degli anziani". "L’odioso fenomeno in aumento dei tentativi di frode (telefonica e non solo) – aggiungono dall’organizzazione sindacale – evidenziano il degrado sociale, culturale ed etico, contro il quale stiamo combattendo da anni. Ancora una volta le persone più fragili e indifese, e spesso sole (situazioni in cui molte volte si trovano le anziane e gli anziani) vengono attaccate e colpite in maniera subdola e violenta e per questo estenderemo e intensificheremo le iniziative, facendo diventare questa attività ordinaria nella nostra azione di tutela collettiva e individuale. Anche in questo caso siamo di fronte ad azioni che calpestano la dignità delle persone e progettate e costruite per penalizzare ancora di più chi è già in difficoltà". Questa di Panicale non è la prima iniziativa di questo tipo organizzato sui territori dalle leghe Spi Cgil della provincia di Perugia. Il primo appuntamento si è tenuto a Todi promosso dallo Spi Cgil Media Valle del Tevere e ne sono seguiti altri, tra cui l’ultimo in ordine di tempo, partecipatissimo, a Castiglione del Lago (nella foto) promosso sempre dallo Spi Cgil Trasimeno con interventi delle istituzioni, a partire dal sindaco Matteo Burico, dell’Arma dei carabinieri e dei legali di Federconsumatori.