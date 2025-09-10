Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaCol "Passaggio della campana" riparte il Rotary
10 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Col "Passaggio della campana" riparte il Rotary

Col "Passaggio della campana" riparte il Rotary

TODI- Dopo la pausa estiva, il Rotary Club Todi riprende le sue attività per l’anno sociale 2025-2026. L’inizio del nuovo...

TODI- Dopo la pausa estiva, il Rotary Club Todi riprende le sue attività per l’anno sociale 2025-2026. L’inizio del nuovo...

TODI- Dopo la pausa estiva, il Rotary Club Todi riprende le sue attività per l’anno sociale 2025-2026. L’inizio del nuovo...

Per approfondire:

TODI- Dopo la pausa estiva, il Rotary Club Todi riprende le sue attività per l’anno sociale 2025-2026. L’inizio del nuovo ciclo rotariano, segnato a inizio estate dal passaggio di consegne alla presidenza tra Sergio Guarente e la nuova presidente Maria Vittoria Grotteschi, si è aperto con la cerimonia del "passaggio della campana", che apre ufficialmente l’inizio del nuovo anno rotariano. Ora, con la ripresa delle attività, il club è pronto a portare avanti i suoi progetti di servizio in favore del territorio.

All’avvio della nuova annata rotariana la presidente ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e la volontà di operare in continuità con il predecessore Sergio Guarente, insieme al quale ha impostato un piano triennale. Ha ribadito, inoltre, l’impegno del club a operare secondo il motto del Rotary International "Uniti per fare del bene", in linea con l’italiano Francesco Arezzo, nuovo Presidente Internazionale. La neo-eletta ha ribadito le priorità del suo mandato, fra cui il rafforzamento dell’effettivo, soprattutto con giovani e donne, la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e l’implementazione dei progetti internazionali, con particolare attenzione ai temi della salute, non solo fisica, e della longevità (per sabato 20 settembre è in programma su questo tema un convegno) e allo "scambio giovani".

È proprio questo uno dei pilastri del servizio rotariano, che ha già preso il via e riscontra, anno dopo anno, maggiori adesioni. Si tratta di un’esperienza formativa che promuove l’interculturalità e la comprensione tra i giovani e che ha visto partire, nei giorni scorsi, ben quattro studenti del Liceo "Jacopone", Daniel Buonfiglio che è volato in Giappone, Benedetta Maggi Boncini in Belgio, Consuelo Paolucci che trascorrerà un anno negli Usa, a Philadelphia, e Emanuele Sparaciari che è a Taiwan.

Susi Felceti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata