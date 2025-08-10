Il dovere della speranza

Raffaele Marmo
Città di Castello, tre feriti nello scontro frontale: due sono in gravi condizioni
10 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
Città di Castello, tre feriti nello scontro frontale: due sono in gravi condizioni

Nello scontro, in località Santa Lucia presso Ponte d’Avorio, una delle due vetture si è ribaltata. I vigili del fuoco hanno liberato i feriti dalle lamiere

L'auto ribaltata (foto Vigili del fuoco)

L'auto ribaltata (foto Vigili del fuoco)

Città di Castello (Perugia), 10 agosto 2025 – Tre persone ferite, due delle quali in gravi condizioni a causa dello scontro tra due auto sulla strada statale, in località Santa Lucia presso Ponte d’Avorio. Nello scontro frontale, avvenuto alle 19 di domenica 10 agosto,  una delle due vetture si è ribaltata

La scena dell'incidente (foto Vigili del fuoco)
La scena dell'incidente (foto Vigili del fuoco)

Le persone coinvolte sono state estratte dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco e affidate alle cure del personale sanitario. Tre i feriti, due dei quali trasportati in codice rosso all’ospedale.

Sul posto anche la polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico.

