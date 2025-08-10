Città di Castello, tre feriti nello scontro frontale: due sono in gravi condizioni

Città di Castello (Perugia), 10 agosto 2025 – Tre persone ferite, due delle quali in gravi condizioni a causa dello scontro tra due auto sulla strada statale, in località Santa Lucia presso Ponte d’Avorio. Nello scontro frontale, avvenuto alle 19 di domenica 10 agosto, una delle due vetture si è ribaltata.
Le persone coinvolte sono state estratte dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco e affidate alle cure del personale sanitario. Tre i feriti, due dei quali trasportati in codice rosso all’ospedale.
Sul posto anche la polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico.