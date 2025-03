"Centro per le famiglie. Chiusura preoccupante"

Apprendiamo con preoccupazione della possibile chiusura del Centro per le Famiglie della zona sociale 2, una realtà fondamentale per il sostegno alla genitorialità e ai nuclei familiari in difficoltà. Questo scenario solleva interrogativi urgenti anche sulle intenzioni della Regione rispetto al finanziamento e all’attuazione della Legge regionale n. 16 del 25 settembre 2024, una legge compendiativa di fondi regionali, nazionali ed europei, che abbiamo fortemente voluto per promuovere politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità". Lo dichiarano Paola Fioroni, prima firmataria della legge, e Donatella Tesei, consigliere regionale della Lega Umbria, sottolineando "come questa norma rappresenti un pilastro per il welfare regionale, attraverso strumenti concreti come il Fattore Famiglia, il Fondo per i figli orfani, sostegno per minori e per l’istruzione di ogni ordine e grado e per l’attività sportiva, il sostegno alla natalità e la creazione di Centri per la Famiglia in tutta l’Umbria. Ma soprattutto la creazione del Dipartimento Famiglia di cui non abbiamo notizie nel riassetto organizzativo".