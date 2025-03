Cavalcavia da demolire. E45 chiusa al traffico

TODI – Dalle 20 di stasera e fino a domattina alle 6.30 la strada statale 3bis “Tiberina” (E45) sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Pantalla di Todi. La chiusura è necessaria per consentire le operazioni di demolizione di un cavalcavia, nell’ambito dei lavori avviati da Anas per il risanamento strutturale di 20 cavalcavia che sovrappassano il tracciato della E45. A partire dalle 16 di oggi saranno chiuse prima le corsie di sorpasso per consentire l’avvio delle attività di spostamento dello spartitraffico centrale (new jersey), propedeutiche alla demolizione. Dalle 20 sarà avviata la demolizione utilizzando quattro mezzi che lavoreranno in contemporanea.

Le auto e i mezzi pesanti fino a 20 tonnellate saranno deviati sulla viabilità secondaria adiacente. I veicoli in direzione Terni dovranno uscire allo svincolo di Marsciano/Collepepe e rientrare allo svincolo di Pantalla. Il traffico in direzione Cesena sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Fratta Todina e rientro allo svincolo di Marsciano/Collepepe. I mezzi pesanti superiori a 20 tonnellate non potranno percorrere l’itinerario sopra indicato a causa di una limitazione sulla strada provinciale 383. In alternativa, per i mezzi pesanti di lunga percorrenza provenienti da nord e diretti verso Terni/Roma è consigliata a Collestrada l’uscita sulla SS75 in direzione Foligno, prosecuzione sulla SS3 “Flaminia” fino a Spoleto, prosecuzione sulla SS685 in direzione Acquasparta e immissione sulla E45 allo svincolo di Acquasparta. In direzione Perugia/Cesena è consigliata l’uscita allo svincolo di Todi/Orvieto, la percorrenza dell’ A1 in direzione Firenze e l’uscita al casello di Valdichiana/Bettolle.