"Case da sogno al Trasimeno", intero borgo in vendita: costa quasi dieci milioni

Passignano, 17 luglio 2024 – Nel cuore dell’estate perché non concedersi un sogno. Il mercato immobiliare nella zona del Trasimeno è un settore specifico del tutto particolare rispetto ad altre zone dell’Umbria.

Complice la vicinanza con la Toscana e la posizione turistica l’idea di un casale in questa zona incarna per tantissimi – soprattutto nordeuropei e americani – il miraggio romantico della fuga dalla città. Sarà anche per questo che digitando "c ase da sogno al Trasimeno" sul più noto dei motori di ricerca online, si spalanca un mondo. Appena qualche giorno fa è stato pubblicato l’annuncio per una "maestosa proprietà" nella zona di Passignano, un intero Borgo, quello appunto di Torale una magnifica residenza storica, situata in una posizione idilliaca, al prezzo di vendita di 9,5 milioni di euro.

"Per comprendere l’esclusività di questa proprietà è bene porre l’accento sulla sua storia e sul suo restauro. La residenza storica risale alla metà del XVII secolo, quando era un piccolo borgo, nel 1933, il complesso fu classificato come edificio storico dal Ministero della Cultura italiano", una perla rarissima insomma introvabile in altri luoghi al mondo. Se al sogno mancasse ancora qualche dettaglio per renderlo più realistico, "recentemente la residenza è stata accuratamente restaurata per riportarla al suo splendore originale, utilizzando i migliori materiali tradizionali disponibili, per creare un’atmosfera di qualità ed eleganza tipica dell’architettura rurale umbra. Della proprietà fanno parte diversi appartamenti.

Il complesso comprende due antichi fabbricati agricoli trasformati in 16 appartamenti e 2 case indipendenti. Tutti gli appartamenti hanno ingresso indipendente e variano in dimensioni dai 28 ai 113 mq". E questo è solo un esempio, perché su un portale specializzato in case di lusso il Trasimeno compare in 192 annunci che si riduce a 24 se tra i filtri si applicano tutte le caratteristiche tipiche del sogno: giardino, piscina, vista lago, terrazza.

Tra le 24 i prezzi sono di ampia gamma: dai 4 milioni e 800 mila euro di una tenuta a San Feliciano con 7 camere e 9 bagni immersa nel verde, ai 3 milioni e 200 mila euro di una villa sul "cucuzzolo" del centro abitato di Passignano con 3 camere e 5 bagni e una vista mozzafiato sul porticciolo; per i più romantici – sempre a Passignano – per poco meno di 2 milioni di euro c’è un castello del XIII secolo e la proprietà comprende un incredibile castello risalente al 1200 con una torre di avvistamento di 7 piani e altri 2 edifici ai suoi piedi. Per "soli" 600 mila euro ci si potrebbe anche "accontentare" di una villa di campagna a Castiglione del Lago con 9 camere, 10 bagni con piscina, campo da calcio e dependance.