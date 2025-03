Carnevale, gran finale da favola. Il centro invaso da carri e bambini. La sfilata lungo Corso Vannucci

La magia del Martedì Grasso invade e “travolge“ l’acropoli tra le risate, l’allegria e il divertimento di tantissimi bambini in maschera sotto una pioggia di coriandoli colorati, di musica e canzoni (foto Crocchioni). Merito dei carri allegorici di San Sisto che ieri, nell’ultima giornata del Carnevale perugino, hanno conquistato tutti regalando una grande festa collettiva.

Il primo atto è andato in scena la mattina quando i cinque grandi carri realizzati dall’associazione Carnevale I Rioni di San Sisto, guidata da Federico Boncio, sono approdati in Piazza IV Novembre. E lì sono rimasti a lungo, in bella mostra, per essere ammirati dai bambini e dalle bambine delle scuole d’infanzia e primarie perugine, arrivati con gli scuolabus su invito del Comune, accompagnati dai loro insegnanti. Tutti in maschera, allegri e divertiti, accolti dagli assessori Fabrizio Croce e Francesca Tizi.

Poi nel pomeriggio c’è stato il clou della festa con la sfilata dei carri in corso Vannucci, con i saluti istituzionali della sindaca Vittoria Ferdinandi. In centro c’erano davvero tantissime persone: ancora bambini in maschera con le famiglie, ragazzi, gruppi di amici, perugini d’ogni età. Tutti al seguito del colorato corteo che dalle 17 ha sfilato per il Corso con i carri allegorici che i rioni di San Sisto hanno realizzato con ironia e divertimento ispirandosi a fumetti, fantasy, cartoon e attualità: Borgo Novo e Viale San Sisto hanno puntato su “Intelligenza a confronto“ con un carro in equilibrio tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, Perugia Due ha scelto “Coco“ ispirandosi al fortunato film d’animazione che celebra la vita e il legame con le origini, La Torre ha realizzato un carro dedicato a Dragonball, L’Toppo ha reso omaggio a Notre Dame de Paris e ’L Cedro ha festeggiato i Transformers con un carro che racconta l’evoluzione dell’essere umano attraverso il progresso tecnologico.

S.C.