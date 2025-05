Ecco il nuovo edificio del Liceo scientifico Marconi

FOLIGNO Consegnato il nuovo edificio del liceo scientifico Marconi, realizzato dalla Provincia di Perugia, noto come ‘Ex officine sanitarie’. Il trasloco degli arredi è in corso e già da questa settimana i ragazzi potranno svolgere regolarmente lezione nei nuovi locali presenti, abbandonando la sede principale del Liceo Marconi, oggetto di prossima ristrutturazione. I tecnici dell’Ufficio provinciale ‘Servizio Progettazione’ hanno eseguito la direzione lavori ed effettuato il collaudo statico. L’opera, costata cinque milioni di euro, a valere su fondi Pnrr, si inserisce in un più ampio progetto che prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico per il liceo Marconi. "Siamo al lavoro per rispettare tutti gli impegni presi con i territori nella maniera più incisiva possibile – dichiara il presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti -. Ci attende un periodo di intensa attività, che porteremo avanti in stretta sinergia con tutti i Comuni interessati e le Istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di spendere tutte le ingenti risorse a disposizione nel rispetto dei tempi assegnati. Questo intervento testimonia la nostra volontà di dare risposte efficaci ed efficienti". Il nuovo edificio folignate ha una superficie di oltre 2.170 metri quadrati, si sviluppa su quattro piani fuori terra ed è formato da 7 laboratori, 16 aule studenti, 2 sale professori, locali tecnici e servizi. Si tratta di un intervento sostenibile in termini di efficienza energetica e compatibilità di materiali.