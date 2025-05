Giochi della Gioventù "Il valore dello sport. Diritto da garantire a tutti gli studenti"

Tornano i “Giochi della gioventù“ che coinvolgeranno in tutta Italia nell’edizione 2025 oltre 100mila studenti delle scuole elementari e medie. La tappa di Perugia, a cura dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria e di Sport e Salute, con il patrocinio e la collaborazione del Comune, si svolgerà mercoledì 28 maggio al campo da rugby di Pian di Massiano, dove saranno coinvolti 180 studenti di alcune scuole di Perugia, Terni e Foligno.

L’iniziativa è stata presentata alla sala Rossa di palazzo dei Priori. Presenti l’assessore allo Sport Pierluigi Vossi, il professor Lorenzo Bertinelli dell’Ufficio Scolastico regionale dell’Umbria, Sara Falcinelli in rappresentanza di Sport e Salute. "Il Comune – spiega Falcinelli – ha accettato con entusiasmo l’idea di collaborare all’evento del 28 maggio, uno dei 110 in programma in tutta Italia, con finale nazionale a fine maggio al Foro Italico. Si tratta di un’iniziativa importante perché consente di affiancare, all’interno delle scuole, all’attività ordinaria anche quella sportiva, dando attuazione in favore di tutti al diritto allo sport, costituzionalmente garantito".

"Quello che celebriamo oggi – ha detto Vossi – è un bel momento: riportare in auge i giochi della gioventù, evento storico che rientra nell’ambito del ruolo istituzionale della più importante agenzia educativa, ossia la scuola, è fondamentale. Non possiamo infatti limitarci a che le attività sportive siano gestite esclusivamente dalle federazioni".

"I giochi della gioventù - ricorda Bertinelli - istituiti nel 1968 con prima edizione nel 1969, hanno avuto una storia ricca di vicissitudini. Come manifestazione, infatti, si sono svolti ininterrottamente fino al 1996, per poi subire un prolungato stop fino al 2007".