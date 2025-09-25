"Cancellare la manovra". Mozione in Consiglio

Sarà discussa oggi in Consiglio regionale la mozione per cancellare la manovra fiscale da 184 milioni di euro. È quanto annuncia il consigliere regionale Nilo Arcudi (Tp-Uc). "La mozione – spiega - smonta la narrazione di un’emergenza sanitaria, evidenziando come la Corte dei Conti abbia ridimensionato il presunto ‘scostamento’ da 243 milioni a un disavanzo reale di soli 34,2 milioni di euro. A questo si aggiungono i bilanci consolidati della Regione, in attivo per 61 milioni nel 2023 e 57 milioni nel 2024. I numeri smentiscono la propaganda della Giunta. Mentre i bilanci consolidati regionali chiudevano con un attivo significativo, si spaventavano gli umbri con un finto buco del bilancio sanitario, usando dati che la stessa Corte ha definito ‘incongruenti’. Hanno imposto una stangata ingiusta basandosi su dati non veritieri. È un’operazione politicamente gravissima che ha leso la fiducia dei cittadini". "La mozione – sottolinea Arcudi - impegna la Giunta a tre azioni urgenti: presentare una nuova manovra per azzerare gli aumenti di Irpef e Irap; riferire in Consiglio sulle misure per ristabilire la fiducia nelle istituzioni; avviare una revisione delle procedure di affidamento delle consulenze esterne".