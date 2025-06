Multe T-red annullate in autotutela. Il Comitato esulta e ammonisce: "Era ora, ma è solo il primo passo"

"Meglio tardi che mai. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto la possibilità di annullare tutte le multe in autotutela, perché era evidente quale sarebbe stato l’esito dei ricorsi. Questo è solo il primo passo nella direzione giusta: ora serve proseguire su questa strada per tutelare i cittadini e ridurre ulteriori disagi". Così Paola Mela, portavoce del comitato Sì Rotatoria – No T-red dopo la decisione del Comune di Bastia Umbra che, a seguito delle prime condanne dell’ente da parte del giudice di pace, con conseguente addebito delle spese legali, attraverso una determina dirigenziale, ha disposto l’annullamento di tutti i verbali impugnati, comprese le udienze già calendarizzate; anche i 17 ricorsi in udienza ieri sono stati archiviati con il Comune che dovrà rifondere il contributo unificato di 43 euro". Comitato che, per il 2 luglio, alle 21, al Centro sociale di San Lorenzo, ha organizzato un’assemblea per aggiornare la cittadinanza sullo stato della vicenda. Sarà anche possibile ricevere assistenza per presentare ricorso contro la sanzione accessoria per mancata comunicazione dei dati del conducente. "È fondamentale non far scadere i termini – sottolinea l’avvocato Katiuscia Malfetta, altra portavoce –. Presentare ricorso è fondamentale: permette almeno la sospensione dei termini. Confidiamo che l’amministrazione voglia agire ancora una volta in autotutela, per evitare l’avvio di nuovi procedimenti giudiziari che, sebbene non scontati nell’esito, potrebbero concludersi in modo simile a quelli già archiviati". Il Comitato ha ricevuto segnalazioni anche da parte di cittadini che hanno ricevuto sanzioni accessorie per verbali mai notificati. In questi casi si invita a contattare la Polizia locale per chiarimenti e per la corretta risoluzione del problema.