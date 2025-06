"Multe annullate. Fallimento del Comune"

"Il clamoroso dietrofront della giunta sul T-Red di via Hochberg e via Atene non è una vittoria per l’amministrazione, ma la certificazione di un fallimento totale pagato, come sempre, con i soldi dei cittadini di Bastia." L’opposizione va così all’attacco dopo la decisione dell’amministrazione che ha annullato in “autotutela“ i 138 verbali che avevano raggiunto gli automobilisti per infrazioni rilevate dall’apparecchio. "Non è un atto di magnanimità, ma una resa incondizionata di fronte all’evidenza dei fatti e alle sentenze dei giudici – aggiunge l’opposizione –: oggi, dopo 8 ricorsi persi e una condanna a pagare 5.000 euro di spese legali con soldi pubblici, la Giunta si sveglia. Per mesi abbiamo assistito all’arroganza di un’amministrazione sorda ai richiami, che ha ignorato un Comitato di cittadini, quasi duemila firme raccolte e centinaia di ricorsi presentati".

Opposizione che evidenzia altri tre aspetti. In primo luogo il danno economico: "Chi risarcirà le casse comunali per le spese legali già pagate e per quelle che potenzialmente si sarebbero accumulate?". E ancora, il danno ai cittadini: "Chi ripagherà i cittadini per il tempo, il denaro e lo stress spesi per difendersi da multe ingiuste?". Infine il danno di immagine: "L’immagine del Comune di Bastia Umbra ne esce a pezzi – conclude l’opposizione –. Un’amministrazione che prima multa i suoi cittadini sulla base di un atto viziato e poi è costretta a una umiliante ritirata sotto i colpi della magistratura, dimostra tutta la sua inadeguatezza. Questo episodio è l’emblema di un modo di governare basato sulla presunzione e non sulla competenza. Non accetteremo che questa vicenda si chiuda con un semplice annullamento burocratico. Pretendiamo chiarezza, trasparenza e l’accertamento di tutte le responsabilità".