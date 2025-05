Annullata la multa del T-Red. Un cittadino vince il ricorso. Il Comune paga le spese legali

Vicenda del T-Red installato all’incrocio tra via del Mec e via Hocberg: il Giudice di Pace di Perugia ha annullato un verbale di sanzione (multa di 189 euro e decurtazione di 6 punti dalla patente), condannando il Comune di Bastia Umbra a pagare le spese di giudizio e a rimborsare le spese legali per 597 euro. Il ricorso accolto dal Giudice di pace, Cristiana Cristiani, era stato presentato da Carlo Sbraletta contro la sanzione comminata dalla Polizia Locale di Bastia Umbra. Ricorso presentato con l’assistenza del comitato "Sì rotatoria No T-Red" di San Lorenzo, supportato dall’avvocato Katiuscia Malfetta. Nella sentenza, il Giudice ha evidenziato che le motivazioni del ricorso erano fondate. In particolare, ha esaminato l’assenza della delibera di giunta necessaria per l’installazione del T-Red, concludendo che questa mancanza fosse sufficiente per annullare il verbale. "La mancanza della delibera di giunta, ritenuta non necessaria da molti soggetti interni all’amministrazione e ribadita all’udienza del 23 aprile dalla stessa Polizia Municipale, è stata considerata cruciale dal Giudice, che ha ripreso le numerose sentenze precedenti a supporto della sua decisione richiamate dalla difesa del ricorrente", dice l’avvocato Malfetta – E la pesante condanna del Comune alle spese legali in importo ben superiore alla multa, insolita nei casi come questo, ha evidenziato la sentenza del Giudice in ordine al comportamento processuale tenuto dall’Amministrazione. Questo potrebbe aprire la strada a ulteriori pronunce simili per gli altri ricorsi depositati. "Siamo soddisfatti – ha dichiarato Paola Mela – perché l’impegno del comitato ha prodotto un risultato significativo. Questa sentenza offre un supporto a cittadini e famiglie"

Maurizio Baglioni