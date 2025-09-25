Travolto e ucciso davanti casa. Era andato a buttare la spazzatura

Fernando Piselli era uscito di casa per andare a buttare la spazzatura dopo cena. Stava attraversando la strada, via Einaudi che collega San Mariano a Strozzacapponi, quando un’auto lo ha investito. L’uomo, ottanta anni da compiere tra meno di due mesi, a quanto si apprende stava percorrendo l’attraversamento pedonale.

Al volante dell’auto che lo ha preso una donna di 42 anni che non avrebbe visto in tempo l’anziano attraversare. Immediatamente è scattato l’allarme che ha permesso di far arrivare sul posto, in brevissimo tempo, il personale del 118 e, quindi, i carabinieri a cui sono state affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dopo aver stabilizzato il paziente, apparso subito in condizioni particolarmente gravi, è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per essere sottoposto alle cure necessarie. Ma l’intervento del personale medico si è rivelato vano, troppo gravi le conseguenze riportate nell’impatto con la vettura. Fernando Piselli è deceduto poco dopo il ricovero.

Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso, la conducente della vettura è stata sottoposta agli accertamenti sulle proprie condizioni psicofisiche come da prassi. E da prassi, per consentire eventuali accertamenti irripetibili, dovrebbe essere iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale, così da consentire di procedere, eventualmente, all’autopsia secondo le garanzie di difesa previste per legge.

La strada dove si è verificato l’incidente, a detta di diversi residenti, è piuttosto pericolosa soprattutto di notte a causa dell’illuminazione ritenuta non sufficiente e alla velocità sostenuta a cui i mezzi viaggiano incuranti dei limiti di velocità. Con la morte di Ferdinando Piselli sale a 24 il numero delle vittime della strada nel 2025 in Umbria.