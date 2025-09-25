Madonna del Soccorso. Rifatta l’edicola votiva

La “Festa della Madonna del Soccorso e delle Noci” prenderà il via con la scopertura dei lavori di restauro del dipinto contenuto nell’edicola votiva dedicata alla Vergine in piazza del Santuario, nel centro storico della frazione di Magione. Il drappo sarà rimosso oggi alle 18,30. La presentazione dei lavori si terrà subito dopo, alle 19, in chiesa con un convegno.

L’intervento – voluto dalla popolazione di Soccorso – ha ottenuto l’attenzione e il sostegno della Fondazione Perugia. Alla presentazione parteciperanno don Idilio Pasquoni, sacerdote di Villa-Antria; Massimo Lagetti, sindaco di Magione; Vanni Ruggeri, assessore alla cultura; Stefania Sepiacci, presidente del circolo ricreativo Arci Aps; Carla Mancini, restauratrice e direttrice tecnica di Carma Srl. Conclude l’incontro Don Simone Sorbaioli, vicario del vescovo di Perugia. Coordina l’evento Giampietro Chiodini, giornalista e storico locale.

La pittura, realizzata in una nicchia scavata sulle mura di uno degli edifici storici della frazione, è una copia, in misure ridotte, di “Maria che accoglie il popolo sotto il suo manto”, preziosa opera presente dietro l’altare del santuario e ancora oggi icona oggetto una devozione popolare diffusa in tutto il territorio.