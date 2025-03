“Cammino“ per i giovani. Oggi l’incontro pubblico

SPOLETO Alla scoperta del Cammino di Santa Chiara e Santa Rita. È in programma per oggi alle 18, al Centro diocesano di pastorale giovanile a piazza Garibaldi, l’incontro pubblico di presentazione di un’esperienza di Cammino gratuito per giovani dai 16 ai 25 anni, promosso dal parco culturale ecclesiale Terre di pietra e d’acqua e dall’associazione Il Filo Rosso, grazie al contributo della Fondazione Perugia. Saranno due gli appuntamenti alla scoperta del “Cammino di Santa Chiara e Santa Rita, da Montefalco a Cascia“: il primo si svolgerà dal 1 al 3 maggio (da Montefalco a Ceselli), il secondo dal 31 maggio al 2 giugno (da Ceselli a Cascia). Oltre all’incontro pubblico in programma del prossimo giovedì pomeriggio, aperto a tutta la cittadinanza, in questi giorni l’associazione "Il Filo Rosso" e "Terre di pietra e d’acqua" stanno effettuando degli incontri di presentazione del progetto nelle scuole del territorio, proponendo il Cammino come percorso di crescita personale e come esperienza comunitaria. Il Cammino attraversa i territori dei comuni di Montefalco, Campello sul Clitunno, Spoleto, Scheggino (Ceselli),Vallo di Nera, Poggiodomo (Mucciafora) e Cascia.