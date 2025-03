La bisarca si rovescia con le auto che trasporta: caos in E45, traffico in tilt

Montone (Perugia), 21 marzo 2025 – Paura sulla E45: il rimorchio di una bisarca si è ribaltato insieme alle vetture che trasportava. Momenti di panico ma fortunatamente non ci sono feriti. Sul carrello c’erano due autovetture, rimaste pesantemente danneggiate nell’incidente.

A intervenire, per mettere i veicoli in sicurezza e per la rimozione, i vigili del fuoco di Città di Castello. E’ stato necessario l’utilizzo dell’autogru dalla sede centrale di Perugia per liberare la strada. Operazioni che hanno richiesto tempo.

Nel frattempo ci sono stati incolonnamenti e disagi per gli automobilisti. Il traffico in direzione Città di Castello è andato in tilt. In serata la situazione è tornata alla normalità. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale per i rilievi. La E45 è rimasta interrotta a lungo per permettere le operazioni. Da capire cosa abbia causato lo sbandamento. Nessuna altra vettura che stava passando in quel momento è rimasta coinvolta nell’incidente.