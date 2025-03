Suv contro una moto, 50enne muore in strada

Perugia, 20 marzo 2025 – Tragico schianto nella tarda serata del 20 marzo a Perugia. Una moto e un suv si sono scontrati in zona San Marco-Cenerente, periferia di Perugia. Nell’impatto, violentissimo, il motociclista, un uomo di 50 anni residente a Perugia, è morto sul colpo per le gravissime ferite.

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118, ma i tentativi di rianimare il 50enne si sono rivelati inutili e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche la Polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. L’impatto è avvenuto poco prima delle cave. La strada è stata chiusa per consentire soccorsi e rilievi.

Notizia in aggiornamento